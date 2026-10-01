Cutral Co entregó equipamiento deportivo a la escuela municipal de Taekwondo “El Camino”

Actualmente, la institución cuenta con alrededor de 150 chicos y desarrolla sus actividades en los barrios Peñi Trapum, Pampa y Brentana

La escuela municipal de Taekwondo “El Camino” recibió nuevos elementos de entrenamiento deportivo de alto rendimiento destinados a fortalecer las actividades que desarrolla en distintos barrios de Plaza Huincul.

La entrega se realizó esta mañana y estuvo encabezada por el intendente Ramón Rioseco, acompañado por el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín. En la oportunidad, recibieron a Alejandro Ruiz, director de la escuela, para concretar la entrega del equipamiento.

Actualmente, la institución cuenta con alrededor de 150 chicos y desarrolla sus actividades en los barrios Peñi Trapum, Pampa y Brentana, además de contar con clases en el Gimnasio Municipal. El trabajo se lleva adelante con un equipo integrado por 18 profesores.