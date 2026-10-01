Ciclo Western: proyectarán “El bueno, el malo y el feo” en Cutral Co

En las instalaciones del IFD N.º 14, ubicado en Gregorio Álvarez 692, Cutral Co.

El Cine Club del Instituto de Formación Docente (IFD) N.º 14 de Cutral Co llevará adelante el segundo encuentro del Ciclo Western, una propuesta cinematográfica que invita a disfrutar de clásicos del género y compartir una jornada de cine abierta a la comunidad.

En esta oportunidad, se proyectará “El bueno, el malo y el feo”, película dirigida por Sergio Leone, considerada una de las obras más reconocidas del western italiano. El filme, protagonizado por Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, presenta la historia de tres personajes que, en medio de la Guerra de Secesión estadounidense, se enfrentan en una búsqueda marcada por la ambición, las alianzas y la supervivencia.

La función se realizará el sábado 3 de octubre, a las 18 horas, en las instalaciones del IFD N.º 14, ubicado en Gregorio Álvarez 692, Cutral Co.

La actividad contará con entrada libre y gratuita y se ofrecerán pochoclos gratis para quienes asistan. Además, desde la organización invitan al público a llevar su propio equipo de mate para compartir la jornada.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro en torno al cine, recuperando películas clásicas y promoviendo la participación de la comunidad.