Ciclo Western: proyectarán “El bueno, el malo y el feo” en Cutral Co

El Cine Club del Instituto de Formación Docente (IFD) N.º 14 de Cutral Co llevará adelante el segundo encuentro del Ciclo Western, una propuesta cinematográfica que invita a disfrutar de clásicos del género y compartir una jornada de cine abierta a la comunidad.
En esta oportunidad, se proyectará “El bueno, el malo y el feo”, película dirigida por Sergio Leone, considerada una de las obras más reconocidas del western italiano. El filme, protagonizado por Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, presenta la historia de tres personajes que, en medio de la Guerra de Secesión estadounidense, se enfrentan en una búsqueda marcada por la ambición, las alianzas y la supervivencia.
La función se realizará el sábado 3 de octubre, a las 18 horas, en las instalaciones del IFD N.º 14, ubicado en Gregorio Álvarez 692, Cutral Co.
La actividad contará con entrada libre y gratuita y se ofrecerán pochoclos gratis para quienes asistan. Además, desde la organización invitan al público a llevar su propio equipo de mate para compartir la jornada.
La propuesta busca generar un espacio de encuentro en torno al cine, recuperando películas clásicas y promoviendo la participación de la comunidad.