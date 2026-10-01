Avanza la conexión de redes secundarias de gas en Colonia 2 de Abril

Permitirá alcanzar a unos 70 lotes con este servicio.

La obra de extensión de las redes secundarias de gas en el barrio Colonia 2 de Abril de Cutral Co registra avances y permitirá alcanzar a unos 70 lotes con este servicio.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió los trabajos junto al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y al presidente del barrio Colonia 2 de Abril, Raúl Troncoso.

Durante la recorrida, Rioseco señaló que las obras de gas en las zonas rurales alcanzaron, según indicó, un 90% de ejecución, en línea con el compromiso asumido por el municipio. Además, explicó que actualmente se trabaja en el reemplazo de un troncal con el objetivo de mejorar la presión y reforzar la infraestructura de servicios en el sector rural.

De acuerdo con lo informado por el jefe comunal, la intervención también permitirá incrementar la presión del suministro en el barrio Zani.

Por su parte, Torrico detalló que los trabajos se concentran actualmente en las manzanas 960 A y 960 B, donde la obra presenta un avance del 80%. En ese sector se ejecutaron aproximadamente 1.900 metros lineales de cañería.

El funcionario agregó que durante la semana pasada se concretó el empalme de otras dos manzanas, mediante un tendido de 1.800 metros lineales.

Las tareas de infraestructura no se limitan a la red de gas. Según explicó Torrico, en distintos sectores también se están realizando tendidos de redes cloacales y construcción de cámaras, como parte de la ampliación de los servicios básicos.

En tanto, el presidente de Colonia 2 de Abril destacó el impacto de las obras para los vecinos y señaló que se está avanzando con la colocación de instalaciones domiciliarias de gas, además de trabajos vinculados con cloacas y agua.