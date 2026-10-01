La Ruta 51 avanza: el plan de asfalto para las rutas petroleras tuvo despacho favorable

La obra es considerada estratégica para mejorar la conexión de Plaza Huincul y Cutral Co y generar una alternativa a la Ruta 7.

El proyecto contempla la pavimentación y repavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Provincial 51 y forma parte de un acuerdo de 177 millones de dólares entre la Provincia y 15 empresas petroleras. La obra es considerada estratégica para mejorar la conexión de Plaza Huincul y Cutral Co y generar una alternativa a la Ruta 7.

El plan de infraestructura vial destinado a mejorar los corredores de Vaca Muerta dio este jueves 1 de octubre un nuevo paso en la Legislatura de Neuquén. La comisión de Hidrocarburos aprobó por mayoría el despacho del proyecto que establece el financiamiento de obras sobre las rutas provinciales 8, 51 y 7, para su tratamiento en el recinto.

Entre los distintos trabajos incluidos en el acuerdo, la Ruta Provincial 51 ocupa un lugar de particular importancia para Plaza Huincul y Cutral Co. El proyecto contempla la intervención de unos 40 kilómetros, con una inversión estimada en 50,4 millones de dólares.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, fue el encargado de explicar los alcances del acuerdo ante los legisladores, acompañado por personal de Vialidad Provincial. Según detalló, las obras serán financiadas inicialmente por 15 empresas operadoras del sector hidrocarburífero, que aportarán el capital a tasa cero, mientras que la Provincia tendrá a su cargo la definición y ejecución de los trabajos.

Una nueva alternativa para la Comarca

La pavimentación de la Ruta 51 había sido anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante el acto por el 60° aniversario de Plaza Huincul, en abril pasado.

En aquella oportunidad, el mandatario explicó que la obra permitiría “liberar la Ruta 7” y que Plaza Huincul y Cutral Co contarían con “un acceso y una salida mucho más fluidos”. El proyecto comprende el corredor que parte desde el sector de Mari Menuco y se conecta con la Ruta 17.

El avance actual le otorga a aquel anuncio un nuevo estado dentro del proceso administrativo y legislativo. En septiembre, además, la Provincia había licitado la elaboración del proyecto ejecutivo de la Ruta 51, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta 8 y la intersección con la Ruta 17. Ese proyecto tiene una longitud estimada de 56 kilómetros y un presupuesto oficial de 1.095 millones de pesos para su elaboración.

La diferencia entre ambas cifras responde a que el acuerdo de financiamiento contempla 40 kilómetros de obra, mientras que el proyecto ejecutivo licitado abarca un corredor más extenso.

Una obra vinculada al futuro productivo de Cutral Co y Plaza Huincul

Para la Provincia, la Ruta 51 no representa solamente una alternativa de circulación. El corredor forma parte de la planificación de infraestructura vinculada con el crecimiento de Vaca Muerta y con el desarrollo de nuevos nodos productivos.

Durante la presentación de los proyectos ejecutivos, Figueroa señaló que la Ruta 51 será fundamental para el desarrollo del “tercer hub” productivo de la provincia, integrado por Cutral Co y Plaza Huincul, en relación con las perspectivas de desarrollo del gas natural licuado (GNL).

La nueva infraestructura busca, además, distribuir el tránsito asociado a la actividad hidrocarburífera y generar corredores alternativos para el traslado de equipos y cargas.

Cómo se financiará

El acuerdo establece que las empresas petroleras adelantarán los fondos necesarios para ejecutar las obras. La Provincia devolverá posteriormente ese financiamiento mediante un esquema que combina peajes y anticipos de regalías.

Según explicó Koenig este jueves, la devolución mediante regalías comenzará a los 30 meses de cada desembolso y tendrá como límite el 20 por ciento del total que la Provincia percibe por regalías.

También está previsto que los corredores intervenidos cuenten con peajes y controles dinámicos de peso, con multas ante incumplimientos. Para los automóviles radicados en Neuquén se prevé un descuento cercano al 99 por ciento sobre la tarifa general.

El funcionario estimó que las obras podrían comenzar antes de fin de año, aunque aclaró que los plazos estarán vinculados con los desembolsos y con las distintas etapas necesarias para poner en marcha los trabajos.

Con el despacho favorable obtenido este jueves, el proyecto queda ahora a la espera de su tratamiento en el recinto de la Legislatura. Para Plaza Huincul y Cutral Co, el avance de la iniciativa pone nuevamente en agenda una obra que busca modificar la circulación regional y acompañar, mediante infraestructura vial, la expansión de la actividad energética en la Comarca.