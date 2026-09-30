El 30 de septiembre se conmemora el Día del Futbolista Neuquino en homenaje a los jugadores de Petrolero Argentino fallecidos en 1990

Hoy se conmemoran 36 años de la trajedia

Cada 30 de septiembre se conmemora el Día del Futbolista Neuquino, fecha dispuesta por la Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) para recordar el siniestro vial que provocó la muerte de cuatro integrantes del plantel del club Petrolero Argentino en 1990. El hecho aconteció sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Plaza Huincul, cuando la delegación retornaba tras disputar un partido oficial.

El domingo 30 de septiembre de 1990, Petrolero Argentino disputó en la capital provincial la cuarta fecha del cuadrangular final frente a Atlético Neuquén, encuentro que finalizó igualado. Durante el viaje de regreso, a las 21:10 horas, el automóvil Peugeot 504 que transportaba a cinco jugadores e impactó contra un colectivo que trasladaba a 24 personas.

A causa de la colisión, en el lugar fallecieron el conductor José Luis Tobares (26 años), Sergio Contreras (18 años) y Marcelo Mena (24 años). En tanto, Pedro Landaeta (36 años) falleció durante su traslado en ambulancia hacia Neuquén capital. El quinto integrante del vehículo, el defensor Pedro Eleta (31 años), sobrevivió tras permanecer en terapia intensiva en el Hospital Castro Rendón, y falleció posteriormente en 2019. En el colectivo, un efectivo policial resultó con fracturas en ambas piernas.

Posterior al suceso, la Municipalidad de Cutral Có dispuso el cierre de sus dependencias y la emisora municipal emitió únicamente música instrumental en señal de duelo. La liga provincial suspendió temporalmente el desarrollo del campeonato. Tras la reanudación de la competencia, el plantel de Petrolero Argentino completó el fixture empatando frente a Centenario y superando a Don Bosco, quedando a un punto de obtener el título.

En la actualidad, el estadio del club Petrolero Argentino lleva por nombre la fecha 30 de Septiembre. Asimismo, la jornada cuenta con la declaración de LIFUNE y se mantiene el proyecto de tratamiento en la Legislatura Provincial para formalizar la conmemoración mediante una ley.