Policías fueron separados de la fuerza por vender autos secuestrados en Centenario

Esta mañana secuestraron 80 motos en Neuquén y antes otros 100 vehículos en Centenario. Pero deberán ser peritados.

La investigación comenzó tarde. Se estima que unos 100 vehículos entre autos y motos fueron retirados de la División Tránsito de Centenario y vendidos por un comerciante local. El número podría ampliarse rápidamente tras un allanamiento en un desarmadero de Neuquén capital donde se secuestraron 80 motos.

Hubo exceso de confianza entre los ladrones, tal vez porque la repetición les había generado sensación de impunidad. Así que comenzaron a publicar a Marketplace, la plataforma de compra venta de Facebook.

Y ello generó que uno de los propietarios identificara su vehículo en un aviso cuando debía estar secuestrado. Y esa persona es policía.

Tras ver el aviso no fue a radicar una denuncia sino que reclamó dentro de la institución sin saber que era una metodología que no sólo lo afecta a él sino a otra decenas de personas.

Luego, ya con más datos radicó la denuncia penal, se inició una investigación en Asuntos Internos y hay tres policías están con disponibilidad transitoria que no implica una declaración de responsabilidad o culpabilidad, sino una medida preventiva destinada a preservar el desarrollo de la investigación judicial y administrativa, se detalló.

La información fue corroborada por el jefe de la policía Tomás Díaz Perez y por el superintendente de seguridad, Dante Catalán. Luego el ministro de Seguridad, Nicolini, también informó sobre el caso en medios oficiales.

Lo que se investiga es la manera administrativa que se utilizó para retirar los vehículos, evitar controles y obtener las ventas.