Alianza de Cutral Có emitió un parte médico sobre la lesión de Joaquín Rikemberg

Los estudios no revelaron ninguna lesión de gravedad

El Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Có publicó un comunicado oficial para informar el diagnóstico del futbolista Joaquín Rikemberg tras los estudios médicos realizados.

Según lo informado por la institución, los exámenes confirmaron que los ligamentos cruzados y los meniscos del jugador se encuentran sanos y sin roturas. El parte médico detalla que Rikemberg presenta una lesión en la zona del cartílago y el hueso, la cual no reviste gravedad.

El futbolista iniciará un tratamiento específico mediante trabajos de rehabilitación. Su reincorporación a la actividad deportiva estará sujeta a la evolución que presente durante el período de recuperación.