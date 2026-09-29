El CFP N° 22 pidió por el edificio propio ante el distrito educativo II

Concurrieron esta mañana hasta la sede en Plaza Huincul junto a ATEN.

Esta mañana, un grupo de integrantes de la comunidad educativa del Centro de Formación Profesional N° 22 se reunió con Sergio Iril, del distrito educativo II para plantear la necesidad de un edificio propio que contenga a toda la institución. Lo hicieron acompañados del sindicato docente Aten.

El director, Cristian Igor explicó que desde hace cincuenta años, la institución que tiene alrededor de 200 alumnos y alumnas comparte el edificio con la escuela primaria N° 102. El otro anexo está situado en el barrio Parque Este de Cutral Co.

“Realizamos distintas propuestas a las autoridades para darle una solución. El año pasado le planteamos la solicitud de colocar trailers en el Parque Este, por ejemplo o de otros edificios desocupados para ver si los podemos ocupar”, explicó a este medio Igor.

En este sentido, agregó que todavía no hay respuestas concretas. Sin embargo, hoy el responsable del distrito los escuchó y se comprometió a realizar las gestiones necesarias. “Es una situación que el director Iril no desconoce, siempre nos ha acompañado”, dijo.

Recordó que, por ejemplo, los cursos que se brindan en dos aulas de la escuela 102, este año recién pudieron tener clases a la vuelta del receso escolar. Hubo un inconveniente con las instalaciones del sistema eléctrico y comenzaron en este cuatrimestre.

“Las alumnas tuvieron la iniciativa de hacer una nota pidiendo por el edificio y en esta ocasión estuvimos los directivos, docentes y estudiantes”, aclaró.

En este caso, el pedido es que se pueda unificar en un mismo edificio el funcionamiento del CFP 22. Funcionan tres turnos y de una amplia varieda de propuestas. Confección de indumentaria, vitrofusión, manicuría, secretariados administrativo y jurídico, idiomas, artesanía en madera, y la última propuesta es de cocina saludable que ni bien se lanzó tuvo cupo completo.