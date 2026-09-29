El Club Petrolero Argentino realizará un acto conmemorativo a 36 años del fatidico 30 de septiembre

En memoria de Sergio Contreras, José Luis Tobares, Marcelo Mena y Pedro Landaeta, al cumplirse 36 años de su partida.

El Club Petrolero Argentino emitió una convocatoria abierta a la comunidad para el acto en memoria de Sergio Contreras, José Luis Tobares, Marcelo Mena y Pedro Landaeta, al cumplirse 36 años de su partida.

La actividad se llevará a cabo este 30 de septiembre a las 10:30 horas en el sector conocido como La Curva. La institución invitó a participar a los deportistas de las distintas categorías del club, autoridades, familiares, allegados y a todas las personas que deseen acompañar la jornada de homenaje.