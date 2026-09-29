Qué indica el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

El viento tendrá ráfagas de 36 kilómetros por hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del sudoeste a 20 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 26 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se presentará mayormente nublado.

Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 7° Centígrados.