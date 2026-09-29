Qué indica el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del sudoeste a 20 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 26 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se presentará mayormente nublado.
Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 7° Centígrados.