Chevron proyecta una inversión de US$ 13.800 millones en El Trapial

Apunta a triplicar la producción del área hacia 2035.

Chevron presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto por US$ 13.800 millones para el desarrollo integral del área El Trapial, en Vaca Muerta.

La iniciativa es la segunda de mayor magnitud presentada en Neuquén, detrás del proyecto Loma La Lata Oil de YPF. La compañía destacó que el nuevo marco de previsibilidad económica y regulatoria permitió acelerar sus planes de inversión en la Argentina.

Actualmente, El Trapial cuenta con 47 pozos activos distribuidos en 12 pads y en agosto incorporó un nuevo equipo de perforación. Chevron apunta a triplicar la producción del área hacia 2035.

El proyecto también contempla obras de infraestructura para ampliar la capacidad de evacuación de petróleo y gas. El área ya está conectada al gasoducto Vaca Muerta Norte, mientras que Chevron participa en Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y contrató capacidad para transportar hasta 66.000 barriles diarios.

La petrolera aguarda ahora la aprobación formal de su adhesión al RIGI y mantiene como objetivo avanzar hacia un proyecto con perfil exportador.