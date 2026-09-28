Obstetricia: así es el cronograma de atención para esta semana en la comarca

Los Nodos funcionan de 8 a 20 horas

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención en los distintos Nodos y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Los Nodos funcionan de 8 a 20 horas y ofrecen controles de embarazo, PAP, HPV y anticoncepción.

Martes 29 de septiembre

  • Nodo Otaño: Licenciada Valenzuela.
  • Consultorio en el hospital: Licenciada Leyes.

Miércoles 30 de septiembre

  • Nodo Pampa: Licenciada Leyes.
  • CAPS Brentana: Licenciada Valenzuela.
  • CAPS Unión: Licenciada Guzmán.

Jueves 1 de octubre

  • Nodo Otaño: Licenciada Espinosa.

Viernes 2 de octubre

  • CAPS Peñi Trapún: campaña de PAP a cargo de las licenciadas Di Tomaso y Leyes.

Horario de atención

Los Nodos atienden de 8:00 a 20:00 horas.

Durante las jornadas se realizan controles de embarazo, Papanicolaou (PAP), HPV y asesoramiento y atención en anticoncepción.