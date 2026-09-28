Obstetricia: así es el cronograma de atención para esta semana en la comarca

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención en los distintos Nodos y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Los Nodos funcionan de 8 a 20 horas y ofrecen controles de embarazo, PAP, HPV y anticoncepción.
Martes 29 de septiembre
- Nodo Otaño: Licenciada Valenzuela.
- Consultorio en el hospital: Licenciada Leyes.
Miércoles 30 de septiembre
- Nodo Pampa: Licenciada Leyes.
- CAPS Brentana: Licenciada Valenzuela.
- CAPS Unión: Licenciada Guzmán.
Jueves 1 de octubre
- Nodo Otaño: Licenciada Espinosa.
Viernes 2 de octubre
- CAPS Peñi Trapún: campaña de PAP a cargo de las licenciadas Di Tomaso y Leyes.
Horario de atención
Los Nodos atienden de 8:00 a 20:00 horas.
Durante las jornadas se realizan controles de embarazo, Papanicolaou (PAP), HPV y asesoramiento y atención en anticoncepción.