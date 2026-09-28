Plaza Huincul lanza una nueva capacitación para emprendedores

Para participar, se solicita asistir con celular, tablet o notebook

La Agencia de Desarrollo Municipal informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva capacitación destinada a quienes quieran incorporar y fortalecer sus conocimientos en el uso de herramientas digitales.

La propuesta comenzará el 7 de octubre y se desarrollará durante ocho encuentros de dos horas, los días miércoles, de 14 a 16 horas. Las clases se dictarán en la subsecretaría de Capacitaciones, ubicada en avenida del Libertador N° 517.

Para participar, se solicita asistir con celular, tablet o notebook, de acuerdo con la disponibilidad de cada participante.

Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan en la Agencia de Desarrollo Municipal, ubicada en avenida del Libertador N° 514.

Para consultas o información, también está disponible el teléfono 299-4109658