Búsqueda de un policía en el río Nahueve: se halló un cuerpo

La embarcación se dio vuelta el domingo por la tarde.

Después de conocerse el incidente que sufrió un efectivo policial que se desplazaba en un kayac doble en el río Nahueve se continuó la búsqueda.

Hoy, lunes cuando se retomó el rastrillaje, se confirmó antes del mediodía que se encontró un cuerpo. Sin embargo, debía ser oficialmente identificado.

La embarcación en la que se trasladaba el policía que se llama Mario Héctor Salazar, de 41 años, navegaba el domingo, alrededor de las 17, en la zona del paraje Bella Vista.

Desde la Policía se confirmó que el kayac fue hallado a unos dos kilómetros río abajo. Mientras que a unos tres kilómetros más adelante se encontró un chaleco salvavidas.

Ahora, se deben llevar adelante todas las diligencias correspondientes a la identificación del cuerpo. El incidente ocurrió cuando el policía y una prima se desplazaban por las aguas y chocaron con un árbol semisumergido, por lo se dio vueltas. La mujer pudo tomarse de unas ramas y alcanzó a salir del agua. Mientras que Salazar fue arrastrado por la corriente.