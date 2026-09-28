Peaje en rutas de Neuquén: Figueroa confirmó que los vehículos particulares no van a pagar

Se recordó que los camiones radicados en la Provincia van a tener descuentos.

El gobernador Rolando Figueroa se refirió al plan vial neuquino. Lo calificó como “histórico” porque implica la pavimentación de 1.000 nuevos kilómetros de rutas y la repavimentación de otros 650.

“Durante toda la historia de la provincia, se construyeron sólo 1.050 kilómetros de rutas pavimentadas. Estamos batiendo un récord provincial”, indicó el mandatario al tiempo que explicó que se trabaja en un esquema de prefinanciamiento junto a las operadoras de Vaca Muerta que impulsa la extensión de la cinta asfáltica hacia otras regiones y hasta el límite con Chile.

“Nuestro objetivo es iniciar nuevos circuitos en nuestra provincia y generar ventajas comparativas para los neuquinos”, aseguró. En este sentido, informó que como parte del recupero de la inversión y el mantenimiento vial, Neuquén pondrá en marcha un sistema propio de peajes con tecnología free flow (telepase sin cabinas físicas) y básculas para vehículos pesados, que debido a sus características generan un mayor impacto sobre la calzada.

“La gente de Neuquén no va pagar peaje”, confirmó y agregó: “Nosotros queremos cobrarles a los camiones chilenos que hacen Chile-Chile por rutas argentinas para evitar el pago de peaje”, y aludió al compromiso asumido por la provincia de llevar a cabo el mantenimiento y la conservación de tramos de rutas nacionales. El peaje será para el transporte de carga y se contemplan beneficios para los camiones patentados en la Provincia. Las camionetas y automóviles neuquinos no pagarán.

Ruta 7

El primer sistema de cobro de peajes se instrumentará sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de la Picada 19, a partir de enero del año próximo y estará orientado al tránsito de vehículos pesados y al proveniente de otras jurisdicciones.

Aunque en ese sector ya existe una balanza tradicional, está prevista la instalación de nuevo equipamiento especializado para el control de peso. Se trata de una balanza dinámica que permite pesar a los camiones de carga en movimiento, a velocidad normal y sin necesidad de detenerlos. Por otro lado, resta definir los mecanismos de cobro, la adhesión a los sistemas de telepase y las distintas modalidades de pago.

Esta medida cuenta con el aval de los legisladores neuquinos que firmaron en mayoría el proyecto enviado por Figueroa en 2024. A través de la Ley 3439, Neuquén creó el Fondo Vial y se facultó al Poder Ejecutivo a explotar directamente las obras viales por sí mismo, o conceder a terceros bajo contratos de concesión la construcción y/o mantenimiento y/o reparación y/u operación y/o explotación de las obras viales por un plazo máximo de 15 años, sujeto, en todos los casos, al cobro de contribuciones de peaje a los usuarios y/o a quienes las aprovechen.