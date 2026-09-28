Derrota de Pérfora por el PreFederal de Básquet en Plottier

El equipo de Huincul sumó su primera derrota en 5 fechas

Centro Español de Plottier superó como local a Pérfora de Plaza Huincul por 80 a 74 en el marco de la quinta fecha del Torneo Pre-Federal de básquet. El encuentro se disputó en el gimnasio del equipo de Plottier.

Pérfora comenzó en ventaja y cerró el primer cuarto a favor por 22 a 17. Durante el segundo período, la visita amplió la brecha con conversiones perimetrales y ataques a la zona pintada, retirándose al descanso con una ventaja de 41 a 33.

En el tercer cuarto, Centro Español redujo la diferencia hasta igualar el marcador en 48 puntos. A pesar de las anotaciones de Sebastián Godoy Vega para Pérfora, el equipo local acortó distancias mediante las intervenciones de Franco Penacchioti y Facundo Ramadori, cerrando el parcial empatado en 56.

En el último cuarto, el trámite se mantuvo parejo. Los lanzamientos de tres puntos convertidos por Godoy Vega sostuvieron las posibilidades de la visita en el marcador. Sin embargo, en el cierre del partido, Centro Español consolidó la diferencia a través de los tiros libres ejecutados por Emilio Santana tras una falta intencional, asegurando el 80 a 74 definitivo.