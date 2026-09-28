Empieza la semana y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

El viento tendrá ráfagas de 30 kilómetros del sudoeste.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con inestabilidad en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 17° Centígrados y la mínima de 8°. El viento se presentará del sudoeste a 13 kilómetros con ráfagas de 22 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 19 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros.

Se indica inestabilidad tanto en el día y en la noche.

Para el martes se espera una temperatura máxima de 15° y la mínima de 10° Centígrados.