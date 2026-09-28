Empieza la semana y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con inestabilidad en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 17° Centígrados y la mínima de 8°. El viento se presentará del sudoeste a 13 kilómetros con ráfagas de 22 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 19 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros.
Se indica inestabilidad tanto en el día y en la noche.
Para el martes se espera una temperatura máxima de 15° y la mínima de 10° Centígrados.