Torneo Regional: Alianza perdió como visitante y se juega la clasificación en la última fecha

Alianza perdió frente a Maronese e Independiente lo ganó en la última en su partido

El conjunto de Cutral Co perdió en su visita al oeste neuquino frente a Maronese por 2 a 0 y se acercan sus perseguidores a falta de una fecha para cerrar la fase de grupos.

Alianza buscaba cerrar ya su pase a la siguiente ronda del Torneo Regional frente a un rival que quería llegar con chances en la última fecha de clasificar. En el cierre del primer tiempo, el equipo local encontró el primer tanto para irse al descanso arriba en el marcador.

En la segunda mitad, una mala ejecución en una pelota parada a favor de Alianza le regaló el segundo gol a Maronese para cerrar la victoria a su favor.

Alianza lidera con 9 unidades, Independiente es escolta con 8 luego de la victoria sobre la hora frente a Rio Grande, Maronese se ubica tercero con 7 unidades y Río Grande cierra el grupo con 4 unidades.

En la última fecha, Alianza visita a Independiente en La Chacra mientras que Río Grande recibe a Maronese en la ciudad deportiva.