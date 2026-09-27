Cutral Co continúa con la campaña gratuita de esterilización para perros y gatos

Las intervenciones se realizan en la sede de la dirección de Zoonosis

Zoonosis continúa con la campaña gratuita de esterilización destinada a perros y gatos, con el objetivo de promover la tenencia responsable y contribuir al cuidado de la salud animal.

Las intervenciones se realizan en la sede de la dirección de Zoonosis, ubicada en Lago Auquinco 55, barrio Parque Este.

Según se informó, los turnos correspondientes a toda la semana serán entregados de manera presencial este lunes 28 de septiembre, a partir de las 9 horas.

La campaña permite a vecinos y vecinas acceder a la esterilización de sus mascotas de manera gratuita, como parte de las acciones de control poblacional y cuidado responsable de animales de compañía.