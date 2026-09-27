El hospital zonal abre la inscripción para el registro anual eventual de Maestra Jardinera

La inscripción será únicamente el 1 de octubre de 2026.

El hospital Cutral Co y Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú” informó la apertura de la inscripción al registro anual eventual para el puesto de Maestra Jardinera, destinado al trabajo de estimulación psicomotriz de niños y niñas en el jardín maternal.

La inscripción será únicamente el 1 de octubre de 2026. La documentación deberá enviarse en un solo archivo PDF al correo concursoshospitalcutralco@gmail.com, indicando en el asunto: “Puesto-Apellido y Nombres”.

El cronograma establecido contempla la revisión provisoria de la documentación el 2 de octubre, la revisión final el 7 de octubre y las entrevistas el 13 de octubre de 2026.

Entre los requisitos excluyentes se encuentra contar con título de Maestra Jardinera o Profesora de Jardín de Infantes, presentar DNI, cumplir con las condiciones previstas por el Convenio Colectivo de Trabajo vigente y acreditar los requisitos de edad y residencia establecidos para la convocatoria.

También será obligatorio presentar el formulario de solicitud de inscripción, una declaración jurada, currículum vitae, documentación respaldatoria de antecedentes cuando corresponda, certificación de servicios de ANSES en los casos requeridos, constancia del Registro de Violencia Familiar y de Género y certificado de libre deuda del Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as.

Como antecedentes preferentes se contemplan, entre otros, el domicilio acreditable en Cutral Co o Plaza Huincul, la residencia en la provincia de Neuquén y la realización de cursos o capacitaciones vinculadas al puesto.

La modalidad contractual será de personal eventual, con una jornada laboral de 40 horas semanales.

Quienes se postulen podrán consultar las actas correspondientes a cada etapa del proceso para realizar el seguimiento del concurso y conocer su condición. Las impugnaciones deberán enviarse al correo electrónico de inscripción dentro de las 48 horas hábiles correspondientes.

Para consultas, el hospital dispuso el teléfono 0299 4965028.