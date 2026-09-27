Invitan a participar del “Círculo de Lectura del Barrio” en Cutral Co

En la sede del barrio Centro Norte

Una nueva propuesta comunitaria invita a vecinos a compartir el gusto por la lectura y generar un espacio de encuentro, intercambio y conversación.

El “Círculo de Lectura del Barrio” está destinado a quienes disfrutan de los libros y quieran compartir historias, conocer nuevas lecturas y relacionarse con otros vecinos.

Los encuentros se realizarán los lunes, de 15:40 a 17:00, en la sede del barrio Centro Norte, ubicada en avenida del Trabajo 334.

La propuesta contempla compartir mate, café y charlas, además de acercar diferentes lecturas a los participantes. Quienes asistan podrán llevar su propio libro o acercarse para descubrir nuevas obras.

Para confirmar el lugar y obtener más información, se encuentra disponible el teléfono 299 325 2159 y el correo electrónico lecturabarrio@email.com.