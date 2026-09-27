WALTER SEGUNDO (GIOMA) YAÑEZ

Q.E.P.D.

11-11-1997 – 25-09-2026

Hoy te despedimos amado hijo. Dejaste una huella grande en cada persona que te conoció por la música, los tatuajes y por tu hermosa personalidad.

El mundo te quedó chico, por eso hoy estás en brazos de nuestro papá Dios. Por siempre en nuestros corazones mí flaco.

El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco limitada Participa el fallecimiento de su asociada y comunica que sus restos, velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de la Ciudad de Cutral co, serán inhumados el día 28/09/2026 a las 13:00 hs en la necrópolis de CUTRAL CO.