Cutral Co: el Centro de Formación Profesional N.º 22 abrió la inscripción para cubrir un cargo docente

La dirección del Centro de Formación Profesional N.º 22 de Cutral Co, dependiente del Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén, informó la apertura de una convocatoria para cubrir un cargo de preceptor.
La búsqueda corresponde al cargo de Preceptor, código DEF-7, sección 101, con situación de revista suplente y turno tarde. La inscripción permanecerá abierta hasta el 8 de octubre, de lunes a viernes, en el horario de 13:00 a 17:15.
Según el comunicado difundido por la institución, la convocatoria contempla un período de inscripción de 72 horas hábiles a partir del 25 de septiembre.
Documentación requerida
Las personas interesadas deberán presentar su currículum vitae, acompañado por la documentación respaldatoria correspondiente:
- Fotocopia del DNI.
- Copia de certificados de estudios.
- Título afín.
- Constancias de servicios.
- Certificado de antecedentes penales actualizado, de carácter excluyente.
- Certificados o constancias laborales relacionadas con el cargo a cubrir.
La documentación será recibida únicamente los días 25, 28 y 29 de septiembre, a través del correo electrónico CFP22WEB@GMAIL.COM.