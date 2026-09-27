Éste es el pronóstico del tiempo para Plaza Huincul y Cutral Co para el domingo

Probabilidad de lluvias débiles y dispersas.

Para este domingo 27 de septiembre, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias débiles y dispersas.

La temperatura máxima alcanzaría los 21 °C durante la tarde, mientras que la mínima sería de 9 °C por la mañana.

En cuanto al viento, durante el día se esperan velocidades de alrededor de 18 km/h, con ráfagas de hasta 36 km/h. Por la noche, el viento aumentaría hasta los 25 km/h, con ráfagas de aproximadamente 29 km/h.

En el plano astronómico, la Luna estará en fase menguante, iniciando su descenso de iluminación luego del plenilunio, y transitará por el signo zodiacal de Aries.