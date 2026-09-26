Neuquén Vibra: Están los representantes de Cutral Co y Plaza Huincul

Fue la instancia local.

Se realizó la instancia local de Neuquén Vibra, donde artistas de Cutral Co y Plaza Huincul mostraron su talento y buscaron un lugar en la próxima etapa del certamen provincial.

Los seleccionados para avanzar a la instancia regional fueron:

Pop melódico: Candela Gianazzo (Plaza Huincul) y Guadalupe Marín (Cutral Co).

Raíz y tradición: Sofía Quesada (Cutral Co) y Maxi Cabeza.

Tropical: Jesús Liuqui.

Urbano: Alex Vázquez.

Alternativo: Marcos Sepúlveda (Plaza Huincul) y Andrés Muñoz (Cutral Co).

La selección estuvo a cargo del jurado integrado por Fabiana Sánchez, Ariel Pelliza y Nancy Sierro.

Se informó que Cutral Co será sede de la instancia regional, que se realizará el 9 de octubre en el Centro Cultural José H. Rioseco, donde los artistas clasificados continuarán su camino en Neuquén Vibra.