Neuquén Vibra: Están los representantes de Cutral Co y Plaza Huincul

Se realizó la instancia local de Neuquén Vibra, donde artistas de Cutral Co y Plaza Huincul mostraron su talento y buscaron un lugar en la próxima etapa del certamen provincial.
Los seleccionados para avanzar a la instancia regional fueron:
Pop melódico: Candela Gianazzo (Plaza Huincul) y Guadalupe Marín (Cutral Co).
Raíz y tradición: Sofía Quesada (Cutral Co) y Maxi Cabeza.
Tropical: Jesús Liuqui.
Urbano: Alex Vázquez.
Alternativo: Marcos Sepúlveda (Plaza Huincul) y Andrés Muñoz (Cutral Co).
La selección estuvo a cargo del jurado integrado por Fabiana Sánchez, Ariel Pelliza y Nancy Sierro.
Se informó que Cutral Co será sede de la instancia regional, que se realizará el 9 de octubre en el Centro Cultural José H. Rioseco, donde los artistas clasificados continuarán su camino en Neuquén Vibra.