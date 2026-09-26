El empleo fue el tema que presentó Plaza Huincul en la Educational Technology Summit

El jefe comunal participó en el bloque destinado a Empleabilidad.

El intendente Claudio Larraza participó del Educational Technology Summit, una jornada internacional sobre tecnología aplicada a la educación que se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.

El jefe comunal, Larraza participó del bloque 3, destinado a Empleabilidad, donde se abordaron los perfiles laborales que demandarán las industrias de la región y la provincia.

En este espacio, presentó el trabajo desarrollado en Plaza Huincul para fortalecer la formación y la vinculación con universidades, junto con iniciativas vinculadas a la innovación educativa, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un polo educativo del interior neuquino.

El encuentro reunió a representantes de gobiernos, organismos, empresas y universidades para abordar los desafíos de la innovación y la tecnología educativa, en el marco de la final de la Copa Robótica 2026, que convocó a estudiantes de distintos puntos del país en jornadas dedicadas a la programación y la inteligencia artificial.