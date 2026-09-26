Renovada devoción a la virgen del Rosario de San Nicolás de los files en Cutral Co y Huincul

La procesión unió el barrio Uno y el estadio de Alianza.

La celebración por las tres décadas de la llegada de la virgen del Rosario de San Nicolás a la comarca petrolera culminó con la procesión por las calles de las dos ciudades y el cierre en el estadio de Alianza.

En Plaza Huincul, la procesión partió desde la parroquia Santa Teresita en el barrio Uno. Luego se detuvo frente al edificio municipal donde esperaba el intedente Claudio Larraza.

Allí, hubo un momento donde el sacerdote realizó una bendición para las autoridades presentes, teniendo en cuenta que llevan adelante el destino de la ciudad. El momento permitió también entregar la declaración de interés municipal, cultural, histórico y religioso que aprobó el Concejo Deliberante.

Además, participaron la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Soledad de la Cruz; el director de Culto, José Carrizo; los concejales Daniel Vidondo, Liliana Gords y Marga Yunes.

Luego, los fieles continuaron el recorrido rumbo al cuartel de bomberos voluntarios y la Cruz Roja. Finalmente, llegaron hasta el estadio de Alianza donde se hizo el cierre de la celebración.

En el trayecto se fueron sumando los devotos de la virgen y el trayecto estuvo con globos de colores rosado y celestes que la identifican.