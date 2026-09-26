Cutral Co: el embajador de Indonesia estuvo en la ciudad

La visita estuvo acompañada por el cura párroco Julián que es oriundo de ese país.

El intendente Ramón Rioseco recibió al embajador de Indonesia, Sulaiman Syarif, en la municipalidad de Cutral Co, en el marco de una visita protocolar.

Durante el encuentro dialogaron sobre Indonesia, que cuenta con alrededor de 284 millones de habitantes y es la mayor economía del sudeste asiático. También conversaron sobre los proyectos de GNL en la región y los vínculos bilaterales entre ambos países, que mantienen relaciones diplomáticas desde 1956.

En su visita a la comarca, el embajador también participó de las actividades por el 30° aniversario de la llegada de la Virgen del Rosario de San Nicolás, junto al padre Julián Yunus Mujur, párroco de la comunidad y oriundo de Indonesia.

El encuentro concluyó con un intercambio de presentes.