Marcelo Figueroa detalló las pruebas de jugadores de Aprender Jugando y el cronograma de viajes a Buenos Aires

El director de la escuela de fútbol Aprender Jugando de Plaza Huincul, Marcelo Figueroa, informó sobre el desempeño de los deportistas trasladados a Buenos Aires, el funcionamiento de las categorías de la institución y la agenda de pruebas previstas para los próximos meses.
Evaluación de deportistas y agenda de pruebas
- Pruebas recientes: Tres jugadores —dos pertenecientes a la comarca y uno procedente de Picún Leufú— regresaron tras realizar evaluaciones en los clubes Argentinos Juniors y Ferrocarril Oeste.
- Logística de traslado: Los futbolistas juveniles realizan las estadías acompañados por un tutor con autorización para permanecer durante una semana en Buenos Aires. Para el mes de noviembre, dos jugadores de la categoría 2018 viajarán junto a sus padres para realizar pruebas en Vélez Sarsfield, en coordinación con Carlos Narváez.
- Fechas programadas: Las salidas del presente periodo se fijaron para el 13 de octubre, 26 de octubre, 10 de noviembre y entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. Asimismo, a partir del mes de febrero se prevén viajes con la categoría 2011, con la participación de jóvenes provenientes de Zapala, Centenario, Añelo y Neuquén Capital.
Horarios, categorías y formación técnica
- Categorías y horarios: La institución funciona desde hace cuatro años y trabaja con niños nacidos entre 2011 y 2018, además de contar con un grupo de 3 y 4 años. Los entrenamientos se distribuyen en los turnos de 10:00 a 11:00, 17:00 a 18:00 y el bloque recreativo de 18:00 a 19:00 horas. Por razones climáticas de viento y frío, el grupo de menor edad practica de manera temporal en el Parque Oeste y estiman el retorno a su complejo habitual en un lapso de 10 a 15 días.
- Carrera de técnico: La entidad dicta la formación de directores técnicos avalada por ATFA y CONMEBOL. Los alumnos que completan la licencia Pro quedan capacitados para desempeñarse en clubes de la zona o iniciar sus propias escuelas de fútbol.