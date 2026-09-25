El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó aportes para educación inclusiva, proyectos tecnológicos y reconocimientos locales

En la sesion realizada en la tarde de ayer

El presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín, dio a conocer las iniciativas y declaraciones aprobadas por el cuerpo legislativo municipal. Las medidas adoptadas abarcan asistencia económica para la educación inclusiva, el impulso a la tecnología y reconocimientos a figuras del deporte y la cultura local.

En materia educativa, se aprobó un aporte económico destinado a la adquisición de una máquina de escribir en Braille para la Escuela N° 143, con el objetivo de acompañar al estudiante Tahiel Marin y fortalecer la educación inclusiva.

En el área de innovación, se aprobó un proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo Municipal para la creación de un Laboratorio Tecnológico Municipal, orientado a la promoción y desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología.

El cuerpo deliberativo reconoció la trayectoria deportiva de Sabina Julieta González, joven de 17 años destacada en la disciplina de vóley a nivel nacional. Asimismo, en el ámbito cultural, se declaró de interés municipal la 2ª Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino, prevista para los días 10 y 11 de octubre en el Campo de Jineteadas Herencia Gaucha del barrio Filli Fei Sur.