Organismo de crédito de EE UU ofreció financiamiento al Proyecto GNL que se desarrollará en Cutral Co y Huincul

Se hizo el anuncio durante un encuentro bilateral entre Argentina y Estados Unidos, en Nueva York

La oferta todavía no está firme, tiene que aprobarla el directorio y estaría destinada a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de desarrollo de infraestructura y producción vinculadas al proyecto.

El monto que se mencionó es de 6.000 millones de dólares, una cifra importante pero que cubriría el 11% de toda la inversión necesaria en el proyecto, en todo su desarrollo. Según informó YPF, Argentina LNG (o proyecto GNL) demandará inversiones estimadas en USD 51.000 millones a lo largo de la vida del proyecto. Para 2031, año previsto para el inicio de operaciones de las dos unidades LNG, se proyecta una inversión cercana a los USD 29.000 millones. De ese total, aproximadamente USD 24.000 millones estarán destinados a infraestructura estratégica, incluyendo ductos dedicados, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y las unidades de licuefacción, mientras que otros USD 5.000 millones se invertirán en el desarrollo de los recursos gasíferos necesarios para abastecer la capacidad prevista.

El anuncio de la oferta crediticia se realizó durante el desarrollo del U.S.-Argentina Forum on Supply Chains, Energy &

Infrastructure, un encuentro bilateral de alto nivel celebrado en Nueva York que sirvió como marco para lanzar iniciativas de cooperación económica e infraestructura entre ambos países.

La propuesta de financiamiento de largo plazo de hasta USD 6.000 millones sería por parte del Export-Import Bank de los Estados Unidos (US EXIM), que es agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno federal estadounidense. Su objetivo principal es facilitar y financiar las ventas de bienes y servicios de empresas de EE. UU. hacia mercados internacionales.

El encuentro contó con la participación del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; del Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; del Ministro de Economía, Luis Caputo, del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Juan Pablo Segura; del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; del embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford; del presidente del Directorio y Chairman de EXIM, John Jovanovic; de la vicepresidenta y Chief Commercial Officer de EXIM, Sarah Whitten; entre otras autoridades y referentes del sector público y privado.