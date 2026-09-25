Está confirmada la fecha para el cobro de agentes estatales de Provincia

Ocurrirá a pocos días del pago del bono por indumentaria.

Se confirmó hoy que los haberes correspondientes a septiembre serán abonados el mismo día a la totalidad de los agentes del Estado provincial, jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

En este sentido, se indicó que trabajadores del Estado provincial como los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) percibirán sus haberes de septiembre el próximo miércoles 30.

Será a pocos días de materializarse el pago de la primera parte del bono y la compensación por ropa de trabajo, brindando previsibilidad a toda la administración pública provincial.

Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Tal como ocurre desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, el pago alcanzará a la totalidad de los trabajadores del Estado provincial.

La decisión de mantener el pago unificado antes de la finalización del mes responde al compromiso del Gobierno provincial de garantizar previsibilidad a los trabajadores, a partir de una administración responsable y eficiente de los recursos públicos.