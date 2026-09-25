Demoraron a un hombre y recuperaron materiales de una obra en Añelo

Fue el miércoles. El procedimiento se concretó en el barrio La Meseta.

Desde la Policía se informó que un procedimiento policial se recuperaron barras de hierro que fueron robadas de una obra en construcción en el barrio La Meseta de Añelo.

Se demoró a un hombre que circulaba transportándolas. Se indicó que la intervención se concretó durante la tarde del 23 de septiembre, cuando efectivos policiales identificaron una camioneta Toyota Hilux que llevaba un carro con las características descriptas en la investigación.

Los uniformados verificaron la carga, constatarpn que transportaba barras de hierro que habrían sido sustraídas dos días antes.

Ante esta situación, el personal procedió al secuestro de la camioneta, el carro y los elementos recuperados, quedando todo a disposición de la justicia.

El conductor fue demorado, correctamente identificado y notificado de una causa judicial por presunto encubrimiento, quedando posteriormente en libertad supeditada a la investigación.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de comisaría 10° de Añelo y de la División Criminalística Añelo, quienes llevaron adelante las diligencias correspondientes