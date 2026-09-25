Declararon de interés municipal la segunda edición de la Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino en Cutral Co

Se realizará la segunda fiesta en Cutral Co

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto que declara de interés municipal la segunda edición de la Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino. El evento se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre en Cutral Co.

La celebración dará continuidad a la primera edición realizada el año pasado a modo de prueba piloto. Para las dos jornadas programadas, la organización dispondrá actividades familiares, puestos de comidas típicas —como empanadas, asado, humita y locro—, destrezas en el campo de jineteada, espectáculos artísticos y el cruce de banderas.

La iniciativa contó con el impulso del concejal Rubio y el apoyo del intendente Ramón Rioseco. Las actividades se llevarán a cabo en el sector de Fili Sur, sobre la calle Cerro Mesa, y la organización difundirá un folleto con las indicaciones de acceso.