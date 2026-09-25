Declararon de interés municipal la segunda edición de la Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino en Cutral Co

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto que declara de interés municipal la segunda edición de la Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino. El evento se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre en Cutral Co.
La celebración dará continuidad a la primera edición realizada el año pasado a modo de prueba piloto. Para las dos jornadas programadas, la organización dispondrá actividades familiares, puestos de comidas típicas —como empanadas, asado, humita y locro—, destrezas en el campo de jineteada, espectáculos artísticos y el cruce de banderas.
La iniciativa contó con el impulso del concejal Rubio y el apoyo del intendente Ramón Rioseco. Las actividades se llevarán a cabo en el sector de Fili Sur, sobre la calle Cerro Mesa, y la organización difundirá un folleto con las indicaciones de acceso.