Tutorial: así se pueden acceder los docentes a la consulta de sus recibos de sueldo

Desde ATEN se informó que los recibos de sueldo de los docentes estarán en forma digital en la plataforma del Ministerio de Educación de la provincia.
Ahora el acceso a los recibos de sueldo se realiza desde el Portal Único Docente, a través del Legajo Digital.Como algunas personas podrían tener dudas sobre cómo se accede, elaboraron un tutorial que aquí compartimos:
Paso 1
Hay que ingresar al portal único en esta url https://portalunico.neuquen.edu.ar/ con usuario y contraseña y en el menú de izquierda, buscar donde dice Legajo Digital
Paso 2
En la pantalla que aparece, hay que hacer clic en donde se ve un círculo verde, con el signo $, que dice sueldos para abrir la pantalla siguiente
Paso 3
Allí que hacer clic en donde dice Recibo de Sueldo
Paso 4
Una vez allí, hay que elegir el mes y el año del recibo de sueldo que quieres consultar
Paso 5
Aparecerá una lista en el lado derecho, aparece un lugar donde dice “Ver recibo” y desde ahí se puede descargar.