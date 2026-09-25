Municipalidad de Plaza Huincul intervino para resguardar a una adulta mayor desplazada de su vivienda

La intervención municipal se activó a partir de llamados de vecinos que alertaron sobre lo sucedido

Personal de la subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de Mariana Pérez, junto a la Secretaría de la Mujer de Plaza Huincul, articularon un dispositivo de asistencia para contener a una adulta mayor que se encontraba en la vía pública tras ser desplazada de su hogar por un conflicto familiar.

La intervención municipal se activó a partir de llamados de vecinos que alertaron sobre lo sucedido.

Atención y resguardo: El equipo técnico de trabajadoras sociales de la comuna se presentó en la Comisaría 6ª, donde la mujer radicó la denuncia por el desalojo de su vivienda.

Desde el municipio se dispuso un alojamiento seguro y acompañamiento para resguardar a la vecina mientras la disputa por la propiedad se tramita en el ámbito judicial.

Estado de salud y contención: Al momento del procedimiento, la mujer llevaba consigo un bolso con pertenencias básicas y requería el acceso a su medicación habitual. Las autoridades precisaron que no se registraron lesiones físicas, aunque sí un estado de angustia provocado por el conflicto.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social confirmaron que mantendrán la asistencia hasta que la situación habitacional y familiar de la persona se regularice.