¿Cómo es la provincia que se imagina Rolando Figueroa en 2030?

La idea eje del gobernador para Neuquén es la conexión con Chile y su salida al océano Pacífico

En la presentación del resumen de su gestión, el gobernador Rolando Figueroa trazó el camino que imagina para la provincia en cuanto a crecimiento y movilidad.

En un tramo de su discurso dijo “a la provincia hay que sentirla” y apeló a ese criterio para definir objetivos a cumplir en los próximos años. La idea quedó plasmada en un mapa en el que explicó cómo debería crecer la provincia.

La idea podría resumirse en “mirar hacia Chile” para crecer. Completar rutas que permitan al menos tres corredores bioceánicos, conectados perpendicularmente por una vía (al que denomina el Camino de la Fe) y con ello reforzar una visión exportadora de bienes, no solo hidrocarburíferos sino de todo tipo de bienes y servicios.

Esa conexión con Chile sería a través rutas, nada mencionó de trenes. Lo más novedoso es la idea de crear un corredor binacional desde 25 de Mayo y Catriel (en La Pampa y Río Negro) hacia Octavio Pico. Y de ahí a Chile pasando por Rincón de los Sauces y Chos Malal. La idea lo entusiasma mucho porque consideró que sería una conexión hacia la zona más comercial de Chile, sin pasar por Neuquén capital, ni Cutral Co, Huincul, Zapala ni Las Lajas.

Justamente la ruta nacional 22 hacia el paso Pino Hachado sería el otro corredor y finalmente el corredor sur que utilizará parte de la ruta 22 y la ruta 237 hacia los pasos más turísticos.

Y además explicó cómo se podrá evitar el paso por Añelo, con rutas que van directamente desde Rincón de los Sauces a Neuquén o desde Huincul, por los lagos Barreales y Mari Menuco hacia Neuquén sin pasar por Añelo. La idea tiene muchas luces y sombras. En principio ¿cuál es el futuro de Añelo en cuanto a desarrollo urbanístico? y también ¿podrá la comarca petrolera acostumbrarse a mirar hacia la ruta 51 en vez de la ruta 22? Por ahora son interrogantes que no pueden responderse sin análisis histórico, social y cultural de los parámetros propios de la industria petrolera.

¿Qué dijo el gobernador?

Figueroa se explayó en su visión de futuro. Primero explicó el programa económico que permitirá desendeudar a la provincia hacia 2030 y desde allí dedicó varios minutos para hablar sobre el desarrollo vial.

“¿Cuál es nuestro objetivo? Iniciar distintos circuitos dentro de la provincia. Por supuesto, este ya está el paso de Pino Hachado, por la ruta 22.”, comenzó Figueroa.

“Ahora estamos implementando un nuevo corredor que es por el norte, se va a ingresar por Octavio Pico, en la zona (de Catriel) Río Negro está buscando financiamiento para asfaltar Peñas Blancas desde 25 de Mayo hasta el límite con Neuquén que es Octavio Pico. De Octavio Pico pasa a Rincon de los Sauses, termina llegando hacia Chos Malal por esa ruta, luego Andacollo, Los Guañacos y Pichachén”, describió el gobernador y explicó que “este nos queda como un nuevo corredor binacional que es el corredor Pichachén, que lo estamos haciendo en silencio, no hacemos el alarde. A nosotros nos queda solo conseguir el financiamiento de 100 kilómetros que ya lo tenemos, lo vamos a hacer sino con fondos propios, para culminar desde Rincón de los Sauces hasta la intersección con la ruta 40 y ya tenemos un corredor binacional por el norte”.

El gobernador es del norte neuquino, la idea de un desarrollo logístico que equilibre el crecimiento provincial lo entusiasma. Ese valor tiene un trasfondo histórico profundo. Chos Malal era la capital de Neuquén y el gobernador Olascoaga tenía una visión, crear un corredor paralelo a la Cordillera de los Andes, de norte a sur para integrar el comercio que de por sí era y es fluido con Chile. Y proteger así la frontera, y generar desarrollo. La historia fue para el otro lado, desde Buenos Aires pensaron que era mejor irrigar tierras en la Confluencia, se mudó la capital y esta visión quedó en el olvido. Quizás el peor castigo para Olascoaga es que sus restos quedaron en Neuquén capital, la ciudad que nunca quiso, cuando deberían estar frente a la plaza en Chos Malal, cerca de donde se sentaba a escuchar la música que interpretaba la orquesta local, a metros del río.

Figueroa no dijo nada de Olascoaga en su discurso. Pero ese Camino de la Fe se parece bastante a ese otro sueño, que era más federal tal vez, menos provincial, pero no parece coincidencia que el planteo venga de un exintendente de Chos Malal, ahora gobernador. Una idea de crecimiento que no pasa por la Confluencia.

Figueroa también diseñó una estrategia para que el tránsito petrolero no pase por Añelo. Detalló “el estado provincial terminó la circunvalación corta, pero estamos haciendo toda una circunvalación larga con las operadoras. Esto ya se inició, un tramo de la ruta 8, hasta el camino de la tortuga y luego retoma la ruta 17 con lo cual la industria petrolera directamente ya no va a utilizar esta ruta 7 (que ahora lleva a Añelo)”.

Y también destacó la pavimentación de la ruta 51. ¿Qué estamos haciendo con las operadoras? Ayer abrimos los sobres para adjudicar el proyecto ejecutivo de dos proyectos importantes. Una es la pavimentación de la Ruta 51, que va desde el Lago Mari Menuco hasta la intersección de la Ruta 17. Esto que nos va permitir que todo el hub exportador que está acá de Cutral Co y Plaza Huincul, va a poder ingresar y salir directamente por la Ruta 51 sin que sea necesario pasar por Añelo”.

Y también se avanzará en unir Rincón de los Sauces con Neuquén, sin pasar por Añelo, por ruta 8. Será una forma eficiente y menos conflictiva de administrar el tránsito que estos últimos años fue insostenible, que se cobró muchas vidas humanas, pero también plantea otros desafíos para Añelo porque su futuro, su crecimiento explosivo deberá encontrar sustento sin depender exclusivamente de la industria petrolera.



