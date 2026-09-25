Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Puede haber ráfagas de hasta 60 en el día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo mayormente despejado en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del oeste a 43 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros.

Para la noche, rotará al sudoeste a 32 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.

El cielo estará mayormente despejado en el día y a la noche se presentará parcialmente nublado.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 21° y la mínima de 12° Centígrados.