Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo mayormente despejado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del oeste a 43 kilómetros con ráfagas de 60 kilómetros.
Para la noche, rotará al sudoeste a 32 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.
El cielo estará mayormente despejado en el día y a la noche se presentará parcialmente nublado.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 21° y la mínima de 12° Centígrados.