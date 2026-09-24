Capacitan a emprendedores de Cutral Co para potenciar sus proyectos

El ciclo contempla tres encuentros

El Centro PyME-ADENEU y la Cámara de Comercio de Cutral Co invitan a participar del ciclo de capacitaciones “Potencia tu Emprendimiento”, destinado a emprendedores y personas interesadas en fortalecer sus proyectos y negocios.

El ciclo contempla tres encuentros: el 8 de octubre, sobre aplicación del Modelo Canvas; el 15 de octubre, sobre Marketing Estratégico en Redes Sociales, con modalidad virtual a través de Zoom; y el 21 de octubre, sobre Marketing con Inteligencia Artificial.

Las capacitaciones se desarrollarán de 14 a 17 horas y estarán a cargo de Andrés Tejeda. Los encuentros presenciales tendrán lugar en la Cámara de Comercio de Cutral Co, ubicada en Av. Roca 408, primer piso.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del campus de Centro PyME-ADENEU. Link https://campus.adeneu.com.ar/catalogo.cgi?embed=&filter_categoria=todos&filter_costo=todos&id_empresa=&keywords=&oferta_id=309&page=1&page_size=&wAccion=oferta_view