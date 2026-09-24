EPAS invertirá más de $2.099 millones para reforzar el sistema de agua en la comarca

Para ejecutar tres intervenciones prioritarias en el Sistema Acueducto Barreales

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) destinará $2.099.266.738,69 para ejecutar tres intervenciones prioritarias en el Sistema Acueducto Barreales, infraestructura que aporta cerca del 30% del agua potable que reciben Cutral Co y Plaza Huincul.

Las obras incluyen la renovación de equipos de protección eléctrica en la Estación de Bombeo N°2, la incorporación de variadores de frecuencia para las estaciones EB1 y EB2 y la readecuación del sistema SCADA, destinado a mejorar la automatización, supervisión y control del acueducto.

La inversión fue autorizada por el Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva mediante el Acta N°19 y se suma a otras acciones impulsadas por el organismo tras la falla registrada en febrero, que afectó durante varios días la producción de agua potable en la comarca.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, destacó que los trabajos permitirán avanzar en el mantenimiento y reacondicionamiento de sistemas de bombeo considerados estratégicos para ambas localidades.

Las intervenciones se desarrollan en el marco del esquema de trabajo conjunto entre el EPAS y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, orientado a fortalecer la prestación y previsibilidad del servicio de agua potable.