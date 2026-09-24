Temporal en Neuquén: desborde de ríos, rutas bloqueadas y Alerta Roja

En Moquehue, el río Quillahue ingresó a una vivienda que se encontraba desocupada, mientras que un deslave de rocas y tierra obligó a interrumpir totalmente el tránsito sobre la Ruta Provincial 23

El fuerte temporal de lluvias que afecta a la provincia de Neuquén provocó crecidas de ríos, desbordes y complicaciones en rutas. En Moquehue, el río Quillahue ingresó a una vivienda que se encontraba desocupada, mientras que un deslave de rocas y tierra obligó a interrumpir totalmente el tránsito sobre la Ruta Provincial 23, entre Cuesta del Rahue y Pilo Lil. En tanto, el río Catan Lil registró una importante crecida y se mantiene la atención sobre las zonas ribereñas.

Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas generaron distintos inconvenientes en sectores de la Cordillera y el centro de la provincia de Neuquén.

Uno de los episodios se produjo en Moquehue, donde el río Quillahue desbordó y el agua alcanzó el interior de una vivienda. El inmueble sería una segunda residencia y se encontraba sin ocupantes al momento del ingreso del agua.

Según informó Jorge Fernández, subsecretario de Defensa Civil y jefe del Cuerpo Activo de la Central 20 de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, no hubo personas evacuadas como consecuencia de este episodio.

Corte total en la Ruta 23

Las condiciones climáticas también provocaron complicaciones sobre la Ruta Provincial 23, donde se registró un deslave de rocas y tierra que bloqueó completamente el tránsito entre Cuesta del Rahue y Pilo Lil.

El desplazamiento de material sobre la calzada representa un nuevo inconveniente para la circulación en una zona afectada por las intensas precipitaciones.

Fuerte crecida del río Catan Lil

En el centro de la provincia, el río Catan Lil amaneció este jueves con una fuerte crecida. El curso presenta un caudal abundante, con aguas marcadamente turbias y un importante arrastre de sedimentos, características asociadas al impacto del frente climático que afectó a la región durante las últimas horas.

El aumento de la velocidad de la corriente y del volumen de agua mantiene bajo observación a las poblaciones y productores ubicados en sectores ribereños, ante la posibilidad de nuevas crecidas.

Alerta Roja en la Cordillera

En este contexto, rige Alerta Roja para la zona cordillerana, mientras los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de los ríos, arroyos, rutas y sectores que podrían verse afectados por las precipitaciones.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar circular por sectores afectados y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas o nuevas interrupciones de tránsito.