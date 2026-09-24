Plaza Huincul retiró un ecopunto del barrio Otaño por el uso incorrecto

La subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Plaza Huincul retiró esta semana el Eco Punto ubicado sobre avenida Misiones, en el barrio Otaño, debido a la disposición incorrecta de residuos.
El espacio, destinado a la separación y disposición responsable de materiales reciclables, se había convertido en un punto de acumulación de basura, generando un foco de contaminación en las inmediaciones de la escuela primaria N° 334.
Desde el Municipio recordaron que los ecopuntos no son basurales y remarcaron la importancia de separar correctamente los residuos, depositarlos en los lugares correspondientes y mantener limpio el entorno.
Actualmente, Plaza Huincul cuenta con ecopuntos en la Plaza Jaime de Nevares del barrio Otaño, Parque de la Convivencia, barrios Suyai, Uno, Soufal, 25 de Mayo y Universitario, además de la Plaza Mellizos Pehuenches del barrio Altos del Sur y el Centro de Acondicionamiento y Tratamiento de Residuos.