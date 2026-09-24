Bomberos controlaron un principio de incendio en una vivienda del barrio Otaño

En la calle Chubut

Un principio de incendio se registró este jueves por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Chubut, en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

Al arribar al lugar, una dotación de bomberos voluntarios constató que el fuego había afectado parte de la estructura del techo de la vivienda. De inmediato, los seis voluntarios que integraban la dotación realizaron las tareas de extinción y posteriormente verificaron el sector afectado.

La situación quedó controlada y no se registró propagación del fuego hacia otros sectores de la vivienda.