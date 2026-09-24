Homicidio de Cristian Tarifeño: la Fiscalía pidió prisión preventiva para el acusado

El acusado es un hombre de 33 años, oriundo de Salta

Este jueves se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el hombre detenido por el homicidio de Cristian Tarifeño, ocurrido el miércoles 23 de septiembre por la mañana en Cutral Co. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó la acusación y solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva.

La jueza de garantías Carolina González tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en 3 meses. Por otro lado, consideró que, como planteó la fiscal del caso, existe riesgo de fuga, pero no hizo lugar al pedido de prisión preventiva en los términos que solicitó Mathieu.

La impuso solo hasta el 30 de septiembre, para que en ese tiempo la defensa pueda verificar si una vivienda de un familiar en Neuquén es apta para que cumpla una detención domiciliaria. Antes de esa fecha se deberá realizar una nueva audiencia para controlar nuevamente la detención.

Según la teoría fiscal expuesta en la audiencia, el acusado es un hombre de 33 años, oriundo de Salta, que trabajaba en la construcción y residía en un inquilinato del barrio Brentana.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría salido luego de cobrar su salario y, acompañado por otra persona, habría realizado compras de bebidas alcohólicas y drogas. Posteriormente, en inmediaciones de una avenida, se habría encontrado con Tarifeño, quien estaba junto a un amigo. Allí se habría iniciado una pelea a golpes que luego continuó con el lanzamiento de piedras.

La Fiscalía sostuvo que Tarifeño se alejó del lugar y caminó unas tres cuadras hasta caer al suelo. En ese momento, según la acusación, el imputado lo habría golpeado en reiteradas oportunidades y posteriormente lo habría atacado con un cuchillo.

La investigación cuenta además con un registro de video de la agresión. Si bien en las imágenes se observarían varios golpes y agresiones, la autopsia determinó que Tarifeño sufrió una única herida punzocortante en la zona media del tórax. La lesión afectó la aorta y un pulmón y provocó su fallecimiento.

Luego del ataque, siempre según la hipótesis fiscal, el acusado habría regresado al inquilinato, donde se cambió de ropa, y posteriormente se dirigió caminando hacia la Caminera de Plaza Huincul. Allí fue demorado por personal policial cuando se encontraba haciendo dedo.

La Fiscalía consideró el cambio de ropa y el desplazamiento hacia la Caminera como elementos que podrían indicar una intención de abandonar el lugar y pidió la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga.

El homicidio ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del miércoles 23 de septiembre, en un sector ubicado detrás del cementerio de Cutral Co. Tarifeño, de aproximadamente 27 años, fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

Durante el procedimiento policial también se secuestró un cuchillo tipo carnicero, señalado por la investigación como la presunta arma utilizada en el ataque.

La audiencia permitió formalizar la investigación contra el detenido y plantear las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.