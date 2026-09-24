La Municipalidad de Plaza Huincul y el ENIM suspendieron la atención presencial por el temporal de viento

Ante las fuertes ráfagas de viento registradas en Plaza Huincul y la previsión meteorológica sobre la continuidad del fenómeno durante la jornada, la Municipalidad de Plaza Huincul dispuso el cierre de sus dependencias.
Durante el día solo permanecerán activas las guardias operativas y los servicios esenciales con el objetivo de resguardar la seguridad de los trabajadores y vecinos. Asimismo, las autoridades solicitaron a la comunidad evitar la circulación innecesaria, extremar las medidas de prevención y mantenerse informada mediante los canales oficiales.
Por su parte, el Ente Intermunicipal (ENIM) confirmó la suspensión de la atención al público durante este jueves 24 de septiembre. La decisión del organismo se adoptó en respuesta a las condiciones meteorológicas y al temporal de viento que afecta a la región.