Petrogas entregó en comodato una camioneta para el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul

La camioneta fue solicitada para realizar traslado de personal de salud a zonas más alejadas

La directora del hospital zonal, Vanesa Riveros junto con el jefe de la Región Sanitaria Comarca Limay, Daniel Conti, firmaron un acuerdo con representantes de la empresa local Petrogas para el uso de una camioneta.

“Recibimos el año pasado el hospital nos pidió si podíamos donar una camioneta porque necesitaban un vehículo para trasladarse entre las postas (centros de salud) de los barrios aledaños”, contó el vicepresidente Roberto Angel Quesada. Ante el pedido hubo una reunión en la que se decidió “con el aval del presidente Carlos Tort, prestar una Toyota Hilux doble cabina, el comodato no tiene fecha pero nosotros tenemos mandato por dos años, cuando se venza quien siga evaluará si sigue con la misma decisión o cambiará”

En el acto, se entregó la camioneta “con papeles, seguro, para que no tengan problemas de para circular” y además Quesada trasladó el saludo de Tort quien no pudo asistir por su agenda laboral.

Desde el hospital se recibió la entrega con agradecimiento ya que permitirá optimizar los tiempos de traslado hacia pacientes más alejados y mejorar su calidad de vida y atención sanitaria.