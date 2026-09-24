Techos con daños y ramas caídas dejó el temporal de viento nocturno que azotó a Cutral Co y Plaza Huincul

Según el registro en el aeropuerto, la ráfaga más veloz fue de 92 kilómetros por hora

El viento se hizo sentir en la madrugada del jueves en la Comarca Petrolera y generó algunos daños pero afortunadamente no hubo personas lesionadas ni la necesidad de evacuar familias.

Según el registro de la estación meteorológica instalada en el aeropuerto de Cutral Co, la ráfaga más veloz de viento fue de 92 kilómetros por hora, pero pudo ser un poco más.

En Cutral Co se registraron los mayores daños porque se volaron las chapas de un techo en el barrio Parque Oeste, en una vivienda ubicada en Lolog y Puelo. La familia tuvo que ser asistida por personal policial, bomberos voluntarios, Protección Civil de la Municipalidad y Copelco, porque se dañó la línea eléctrica. Durante la mañana se pudo desarmar el techo por completo para evitar que las chapas volaran.

La otra intervención fue en un local sobre Olascoaga y Entre Ríos. No está en uso, sufrió daños en el techo porque se torcieron algunas chapas y se rompió un vidrio por lo que el sector fue señalizado y se advirtió al dueño, desde Protección Civil.

En Plaza Huincul, Defensa Civil en conjunto con el Comité de Emergencias informó que se intervino en barrio Central, por calle Carmen Funes por un árbol que tuvo desprendimiento de ramas, se están retirando los restos durante la mañana. Y en barrio Marcelo Berbel, un poste de luz se inclinó y quedó en riesgo, ya se alertó a Copelco para que haga el mantenimiento.