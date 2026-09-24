Zoonosis de Cutral Co trasladó las castraciones gratuitas del día a su sede central por la alerta climática

Por la alerta roja climática emitida para la zona, la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Cutral Co resolvió suspender el funcionamiento del Quirófano Móvil en el Barrio Unión.
Ante esta contingencia, las cirugías de la campaña gratuita de esterilización para perros y gatos programadas para este jueves 24 de septiembre se trasladaron a la sede de la dependencia.
Las intervenciones previstas para la jornada de hoy se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de Zoonosis, situadas en la calle Lago Auquinco N.º 55. La medida modifica la atención fijada originalmente en la sede barrial del Barrio Unión, ubicada en la intersección de las calles Eguinoa e Islas Malvinas.