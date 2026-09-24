Cuatro empresas se interesaron en la construcción de 24 viviendas en Plaza Huincul

Se conocieron las ofertas. Son las que corresponden a Altos del Sur.

El acto de apertura de sobres de las ofertas presentadas en la licitación para la edificación de 24 casas en Plaza Huincul ya se concretó. Fueron cuatro las empresas interesadas.

Se indicó que el intendente Claudio Larraza participó del acto de apertura de la segunda etapa del proyecto habitacional que contempla la construcción de 116 viviendas en distintos sectores de la ciudad. La actividad contó con la presencia del presidente del ADUS-IPVU, Pablo Dietrich.

En esta instancia se avanzó con la apertura de 4 sobres de empresas oferentes para la ejecución de 24 viviendas en el barrio Altos del Sur, que forman parte del programa Neuquén Habita, impulsado por el gobierno provincial. Las empresas oferentes fueron: Compañía de Montaje S.A, Eco Sur Bahía S.A, Zahidas S.A y EFEDE S.R.L.

Las unidades habitacionales contemplan características adecuadas para personas con movilidad reducida y deberán contar con las conexiones domiciliarias correspondientes a las redes de servicios básicos de agua potable, cloacas, gas y electricidad.

Asimismo, se prevé la construcción de los gabinetes reglamentarios, de acuerdo con las normativas establecidas por los entes prestatarios y los estándares de habitabilidad vigentes.

El proyecto habitacional contempla un total de 116 soluciones habitacionales para Plaza Huincul, distribuidas entre los barrios Otaño, Altos del Sur y Central, con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas y dar respuesta a la demanda habitacional existente en la ciudad.

Esta segunda etapa se suma a las 40 viviendas previstas para el barrio Otaño, correspondientes a la primera etapa del proyecto, que ya fueron licitadas y para las cuales se suscribió el convenio de financiamiento con autoridades del ADUS-IPVU.

La obra de 24 viviendas en barrio Altos del Sur cuenta con un presupuesto oficial de 2.709.395.063,05.