Alumbrado: Copelco informó los canales de reclamo ante el temporal

Tanto para realizar reclamos vinculados al alumbrado y a los servicios que corresponden a la cooperativa como a los municipios.

Ante las dificultades ocasionadas por el fuerte temporal de viento que afecta a la Comarca Petrolera, Copelco difundió los canales de comunicación disponibles para realizar reclamos vinculados al alumbrado y a los servicios que corresponden a la cooperativa.

Desde la entidad se recordó que, en el caso de alumbrado público, los reclamos deben realizarse a través del Conmutador 496-1182, seleccionando la opción 6 (Alumbrado Público).

Asimismo, Copelco informó que se encuentra disponible su chatbot de WhatsApp, a través del número 299 4719792, donde los vecinos pueden comunicarse con Andy, el asistente virtual, para efectuar consultas y reclamos.

Alumbrado ornamental: reclamos ante los municipios

La cooperativa también aclaró que los reclamos relacionados con el alumbrado ornamental corresponden a los municipios, por lo que los vecinos deberán comunicarse directamente con cada municipalidad.

En Cutral Co, los contactos habilitados son:

Municipalidad de Cutral Co: 486-1445

486-1445 WhatsApp: 299 6130456

En Plaza Huincul, los reclamos pueden realizarse al: